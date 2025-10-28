Получается, что при почасовом тарифе 40 рублей/час на эту сумму можно оплатить 15 полных суток парковки в месяц или 156 полных суток парковки в год — для тех, кто надолго оставляет машину на платной парковке, такой вариант может быть выгоден.



Кроме того, абонемент позволяет не открывать и закрывать парковочную сессию каждый раз.



Оформить абонемент можно в приложении «Парковки России» или в личном кабинете на parking.mos.ru и mos.ru (раздел «Каталог услуг для жителей).



Есть абонементы и на самый центр Москвы: от Бульварного кольца за 30 тысяч в месяц / 300 в год; на всю Москвы — 37/370 тысяч. При этом абонементы не действуют в зонах высоких и динамических тарифов.