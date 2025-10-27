Почему это важно

Проблема усугубляется дефицитом парковок: люди оставляют автомобили у подъездов, в проездах вдоль домов, иногда прямо на площадках для пожарной техники и возле гидрантов. В результате пожарным приходится тянуть рукава на большее расстояние — это отнимает время, которое должно быть потрачено на спасение людей.

В зеленоградском МЧС призывают парковаться только в разрешённых местах или хотя бы оставлять контакты под лобовым стеклом — чтобы можно было оперативно связаться с владельцем.

Пожарные напоминают: хаотичная парковка — не мелкое неудобство, а потенциальная угроза жизни. «Не рассчитывайте, что сможете потушить пожар сами. Чем быстрее приедем мы — тем выше шанс, что никто не пострадает», — говорят спасатели.