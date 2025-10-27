Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное 27.10.2025 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде пожарные всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда во дворах многоквартирных домов путь спецтехники оказывается перекрыт припаркованными автомобилями. Каждая лишняя минута задержки может привести к трагедии — но наказание за такие нарушения остаётся мягким.

По требованиям пожарной безопасности, расчёты должны прибыть к месту пожара за 10 минут. «Мы стараемся уложиться в 7-8 минут, но это не всегда возможно — дворы заставлены машинами», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда №213 Денис Сидоренко.

Почему это важно

Проблема усугубляется дефицитом парковок: люди оставляют автомобили у подъездов, в проездах вдоль домов, иногда прямо на площадках для пожарной техники и возле гидрантов. В результате пожарным приходится тянуть рукава на большее расстояние — это отнимает время, которое должно быть потрачено на спасение людей.

В зеленоградском МЧС призывают парковаться только в разрешённых местах или хотя бы оставлять контакты под лобовым стеклом — чтобы можно было оперативно связаться с владельцем.

Пожарные напоминают: хаотичная парковка — не мелкое неудобство, а потенциальная угроза жизни. «Не рассчитывайте, что сможете потушить пожар сами. Чем быстрее приедем мы — тем выше шанс, что никто не пострадает», — говорят спасатели.

Какое наказание для тех, кто мешает пожарным

За помеху проезду пожарных можно на год лишиться водительских прав по административной статье 12.17, считают в зеленоградском МЧС. Есть ли случаи, когда эта статья применялась в случае неправильной парковки во дворе, неизвестно.

Кроме того, правила пожарной безопасности требуют «не загромождать проходы и проезды, пути эвакуации», поэтому неправильная парковка может повлечь применение статьи о нарушении пожарной безопасности (20.4).

Но на практике такие случаи выявляют редко, а автомобилисты зачастую остаются безнаказанными. Серьезные санкции по этим статьям наступают в случае последствий от самого пожара, поэтому они не работают как профилактика.

Если бы машины, которые оставляют на площадках для пожарной техники или закрывающие проезд спецтехнике, можно было бы эвакуировать на штрафстоянку, это могло бы быстро решить проблему.

Метки:
автомобиль, пожарная охрана, пожарная безопаность, пожарный надзор
