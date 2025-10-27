В Зеленограде создают технологии, от которых зависит, насколько стабильной будет мобильная связь завтрашнего дня. Молодые исследователи кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ завершают работу над новым алгоритмом, который помогает защищать данные от ошибок при передаче — это нужно в каждой сети связи: от смартфонов до «умных» датчиков.

Проект стал одним из победителей университетского конкурса «Молодой исследователь». В команде — магистранты Михаил Звягин и Виктория Шаповалова, а также студент Иван Захаров. Работают под руководством доцента кафедры ТКС Алексея Волкова, исследования ведутся в студенческой лаборатории «Мобильные системы связи».

Если сказать простыми словами: когда мы пользуемся интернетом, сигнал может искажаться. Особенно в метро, лифте или на концертах, когда тысячи устройств «соревнуются» за связь. Чтобы данные не терялись, в современном интернете используют LDPC-коды — это алгоритмы, которые позволяют исправлять ошибки, возникающие при передаче данных по радиоканалу. Чем выше требуемая точность и устойчивость связи, тем больше вычислений приходится выполнять устройствам, что увеличивает энергопотребление и снижает скорость обработки данных.

Команда МИЭТ решает эту задачу иначе: совместила классический метод обработки данных и нейросети. Такой гибридный подход уже показал на тестах: ошибок меньше, а нагрузка на систему не растёт. Это особенно важно для сетей 5G и будущих 6G, где от устройств требуют и скорости, и экономичности.

Разработка может найти применение как в крупных базовых станциях, так и в маломощных IoT-системах — умных счётчиках, датчиках, носимой электронике. Проще говоря, связь станет устойчивее там, где она нужна больше всего.

МИЭТовская команда движется в тренде: по всему миру учёные ищут способы улучшить работу LDPC-кодов с помощью нейросетей. Но в Зеленограде создаётся своё решение, адаптированное под реальные условия и российские телеком-системы — это вклад в технологическую независимость страны.

Работа близится к завершению: проходят финальные испытания и готовятся публикации. Исследователи отмечают, что открыты к партнёрству с индустрией — чтобы проверить алгоритм «в поле».