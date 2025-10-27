Более 20 жителей подмосковных Люберец выступили с коллективным административным иском против решения местной администрации о введении платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования. Иск принят к производству, заседание назначено на 12 ноября.

Истцы требуют признать незаконным решение городской администрации об организации и использовании на платной основе парковочных мест. При этом указано, что решение принималось «вопреки интересам местных жителей».

Местные жители утверждают, что их иск — первый в России, но это не так. Подобные дела уже рассматривали в Москве и Санкт-Петербурге — во всех случаях суд отказал в удовлетворении требований.

С 1 ноября платная парковка появится и в Солнечногорском округе. Сначала всего у трёх домов, но, по всей видимости, в дальнейшем эта практика распространится и на другие улицы — в частности, на Андреевку и Голубое.