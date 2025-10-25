В течение ближайших двух лет 700 вагонов новой модификации поступят на Замоскворецкую линию метро, которой пользуются жители Зеленограда для поездок в центр.
Первый поезд соберут уже к концу этого года: его протестируют на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах, а затем проведут испытания в метро.
Благодаря этому обещают полное обновление подвижного состава на зелёной ветке, а также запуск поездов на новой Рублёво-Архангельской линии.
«Москва-2026» — развитие поездов серии «Москва-2024». Салон в них станет ещё удобнее: обновится отделка, исчезнут жёсткие металлические стыки на сиденьях, изменится форма стеклянных поручней, а на головных вагонах установят новые фары и камеры заднего вида.
При этом сохранят привычные удобные решения текущей версии поездов: широкие двери и сквозной проход между вагонами, климат-контроль, экраны и навигация, USB и Type-C разъёмы на каждом сиденье.