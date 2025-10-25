В течение ближайших двух лет 700 вагонов новой модификации поступят на Замоскворецкую линию метро, которой пользуются жители Зеленограда для поездок в центр.

Первый поезд соберут уже к концу этого года: его протестируют на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах, а затем проведут испытания в метро.

Благодаря этому обещают полное обновление подвижного состава на зелёной ветке, а также запуск поездов на новой Рублёво-Архангельской линии.