Небольшого участка асфальта не хватало для полного счастья пешеходов возле корпуса 351. Разумеется, они шли не в обход, а напрямик, протаптывая дорожку. Управа района не стала, как это часто бывает, бороться с ветряными мельницами, а организовала укладку недостающего кусочка.

Маленькое улучшение — большая радость для местных жителей. Спасибо управе за хорошую новость.

Новости 3-го микрорайона