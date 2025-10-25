С 25 октября въезд машин на территорию клиники будет круглосуточно осуществляться только через КПП №2. Выехать из больницы можно будет только через КПП № 3 — ворота у Женской консультации — ключевые изменения на схеме.

Для пешеходов ничего не изменится: входы от остановок «Каштановая аллея» и «Городская больница» будут работать в привычном режиме.

Причина изменений — ремонт КПП №1