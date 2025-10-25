Уборочная техника продолжает портить пешеходные дорожки 25.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Чистка леса от старых деревьев и листвы сопровождается, как всегда, «побочными эффектами» — техника не помещается на дорожках и не вписывается в повороты, оставляя грязь и колеи на обочинах.

На замечания жителей через портал «Наш город» отвечающие за содержание лесопарков организация «Автодороги ЗелАО» отреагировала быстро: провела комиссионное обследование и заявила, что асфальт в порядке. А «восстановление травяного покрытия нецелесообразно в связи с наступлением осенне-зимнего периода и ввиду отсутствия подходящих погодных условий».

Убитые газоны пообещали засеять весной-летом следующего года. А пока «приняты меры по подсыпке грунта», добавили в организации. Свежий грунт — конечно, самое то для продолжения работы тракторов, которые то ли не подходят для узких дорожек, то ли их водителей никто не инструктирует и не наказывает за подобные нарушения. И таких случаев множество в каждое межсезонье.

В прошлом году для городских служб закупили маленькие тракторы «Беларус 320.4 М» с радиусом поворота 2,7 м. (вместо 3,8 у больших). Вероятно, их не хватает для работы по всему городу. Спросили префектуру об этой проблеме — вернёмся с их ответом.

