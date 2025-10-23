Специалисты МИЭТа и НПК «Технологический центр» в Зеленограде вместе с коллегами из МИСиС и МПГУ разработали элемент, который может стать частью будущих систем связи шестого поколения — 6G.

Речь идёт о миниатюрном устройстве, регулирующем силу сигнала в диапазоне сверхвысоких частот (аттенюатор). Именно такие частоты позволят в будущем передавать огромные объёмы данных — например, потоковое видео в формате 16К, виртуальную реальность без задержек и мгновенный обмен данными между «умными» устройствами.

Больше технических деталей на сайте МИЭТа и в статье в журнале Optical Materials (ссылки в первом комментарии).

Учёные объясняют, что новая технология позволит выполнять вычисления прямо во время передачи сигнала, без лишних преобразований и затрат энергии. Это упростит устройства и сделает их дешевле и эффективнее.

Подобные разработки пригодятся не только для связи — их можно будет использовать и в системах искусственного интеллекта, где требуется быстрая обработка информации «на лету».

Сейчас исследователи дорабатывают технологию и готовят её к промышленному применению.