Сейчас завершена работа над монтажём стен, подготовлены проёмы для окон, и объект становится всё больше похож на визуализацию проекта. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 30 автомобилей.
«Успеваем построить в срок. Работу с инженерными коммуникациями мы уже практически завершили. Доделываем благоустройство и приступим к фасадным работам», — рассказал «Зеленоград.ру» представитель генерального подрядчика.
Нежилой корпус 1531 на улице Логвиненко — слева от «Пятёрочки» — долгие годы стоял заброшенным. Раньше здесь располагались несколько организаций: спортбар, букмекерская контора и другие. В конце прошлого года здание снесли и начали строительство нового ТЦ.
Изначально здесь планировался фермерский рынок — так до сих пор значится на паспорте объекта, однако ещё в начале строительства инвестор сомневался в этой концепции. Мы уточним финальное решение и вернемся с ответом к вам.