Сейчас завершена работа над монтажём стен, подготовлены проёмы для окон, и объект становится всё больше похож на визуализацию проекта. Рядом со зданием предусмотрена парковка на 30 автомобилей.

«Успеваем построить в срок. Работу с инженерными коммуникациями мы уже практически завершили. Доделываем благоустройство и приступим к фасадным работам», — рассказал «Зеленоград.ру» представитель генерального подрядчика.