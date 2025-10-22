Крупнейший российский производитель микросхем — компания Микрон — расширяет производство в Зеленограде. Из-за резкого роста спроса на отечественные чипы предприятие начнёт выпуск микросхем по технологии 180 нанометров на мощностях другого завода в городе — компании НМ?Тех сообщает издание CNews.

Площадка «Микрона» загружена полностью, поэтому было принято решение задействовать дополнительные мощности. Завод НМ-Тех расположен в Зеленограде на месте бывшего «Ангстрема-Т» и в 2020—2022 годах был переоснащён под производство микросхем с нормами 130 нм, 180 нм и 250 нм.

Ранее сообщалось, что НМ-Тех уже вложил более ста миллиардов рублей в развитие производства: средства пошли на строительно-монтажные работы, закупку оборудования для реконструкции и технического перевооружения завода. Компания запустила обработку пластин и постановку технологий в диапазоне 130-250 нм.

Для города это событие заметное: расширение производства означает новые рабочие места и укрепление зеленоградской промышленности. Возможно, появятся дополнительные заказы для сервисных компаний, логистики и инженерных подрядчиков.

У НМ-Тех сейчас опубликовано около 40 вакансий — от рабочих до инженеров: операторы технологических установок (от 70 тысяч, без опыта, сменный график 2/2), технологов (от 120-130 тысяч), инженеров по автоматизации инженерных систем (80-90 тысяч), электромонтёров по ремонту и обслуживанию оборудования (от 100 тысяч) а также вспомогательный персонал — уборщики и слесари.