Это не первые достижения юных спортсменов из Зеленограда. Так, Глеб Литвинцев в 2022 году стал четырехкратным чемпионом России среди юношей, завоевал семь медалей на первенстве России по гимнастике.

В прошлом году Ярослав Кокин стал серебряным призером в командном многоборье по программе первого спортивного разряда среди юношей. А Иван Халисов в этом году стал призером всероссийских соревнований «Надежды России».

Поздравляем ребят и их наставников и желаем удачи на первенстве России, которое пройдёт в ноябре.