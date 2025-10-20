В субботу на Железнодорожной улице было громко. Мотоциклисты собрались, чтобы закрыть сезон в этом году. Участников более 200. Не только из Зеленограда, — еще Малино, Солнечногорск, Сходня, Истра, Красногорск.

Колонну возглавил участник мотоклуба «Ночные волки» Андрей. Он приехал на легендарном советском «Урале».

"Наш мотосезон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы являемся преемниками этой победы. Многие говорят, что на мотоцикле осенью холодно. А вот на таком «Урале» какого было нашим дедам в 30 градусный мороз?"

Подобные съезды необходимы для души и общения. Ведь байк для многих участников — это про драйв, адреналин и свободу.

Например, что такое настоящая свобода участница мотопробега Анна прочувствовала только сейчас, когда выросли дети и внуки. И вот, учитель русского языка и литературы в 50 лет сдала на права и села на мотоцикл! В этом году это ее четверный сезон.

«Сын до сих пор в шоке. А мои ученики — моя самая большая поддержка, они в восторге, постоянно просят прокатить. Я всю жизнь мечтала ездить, этот драйв ещё с детства запомнила — у папы был мотоцикл. Первый день, когда села за руль, было очень страшно, да и всем страшно до сих пор немного, но удовольствие перевешивает. На следующий год возьму другой мотоцикл и поеду в путешествие!»

На закрытие мотосезона многие приехали целыми поколениями. Анна со взрослым сыном — тоже байкер. А вот школьник Данил пока ещё на заднем сидении: приехал с папой и мечтает пойти по его стопам.

На закрытии сезона 2025 техника самая разная. Европейцы, японцы, китайцы. Многие мотоциклы не часто увидишь на улице.

«Мой мотоцикл — это KTM, легендарная техника. Он был сконструирован специально чтобы выиграть ралли „Дакар“. Его еще называют пустынный крушитель, так как он мог шпарить 200 км/час по песку. Покойный Фабрицио Меони на таком в точности практически выиграл „Ралли Фараонов“ и затем ралли „Дакар“. Потом мотоциклы эти даже запретили, так как такая езда была сверхопасной. Сегодня их приспособили для обычной езды. И вот один из таких мотоциклов со мной» — рассказал Иван Евдокимов, участник мотоклуба «Ночные волки».

Юрий приехал тоже на колесах, но весьма необычных. Своими руками он сделал машину на радиоуправлении, которая может перевезти тонну груза: «В Великую Отечественную войну на подобную технику пулеметы ставили. Это уже десятая моя модель, она двухмоторная, а значит более маневренная — можно будет на месте развернуться. Местные меня уже называют электродед».

Для местных жителей закрытие мотосезона тоже событие. «С женой слышим — что-то рычит. Остановились и до сих пор не можем оторваться. Так много разных байков. Даже и не знали, что в Зеленограде такое бывает» — поделились Дмитрий и Валентина.

В 13:30 колонна стартовала по городу. Мотопробег завершился в 15:00 в Сходне. Там прошли концерт и фаер-шоу.