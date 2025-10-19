В обращении говорится, что жители уже неоднократно обращались с этой проблемой в «Жилищник», управу и другие организации, но эффекта нет — ситуация только ухудшается. Прокуратуре предлагают проверить работу УК, провести лабораторный анализ воды и обеспечить перерасчет оплаты за ГВС.

По наблюдениям жителей, горячая вода стала «ржавой» и особенно грязной после профилактического летнего отключения, а также в процессе включения отопления. Кто-то утверждает, что горячая вода плохого качества идёт уже не первый год — люди делятся рекомендациями, как очищать воду, и прогнозами, что скоро придется менять счетчики воды, в которых забьются фильтры.

До официальных обращений в МОЭК, управляющую компанию и Мосжилинспекцию доходят немногие. Да и реакция на одиночные жалобы не приносит эффекта — «Жилищник» и МОЭК традиционно сваливают ответственность друг на друга, а МЖИ отправляет им предостережения и предложения принять меры.

Новости 12-го микрорайона