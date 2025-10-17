«Мы надеемся, что сократится количество автомобилей, оставленных „на зимовку“, и уборка станет проще. Хотя общее число припаркованных машин уменьшилось незначительно, платные парковки позволят быстрее проводить уборку и больше использовать механизированную технику, снижая затраты ручного труда», — сказал в интервью газете префектуры Вардан Карпов, руководитель ГБУ «Автомобильные дороги Зеленограда», которое отвечает за уборку дорог.

Уличные парковочные места, на которых машины стоят почти круглосуточно — основная проблема, с которой сталкивают коммунальщики при уборке улиц зимой, добавил Карпов.