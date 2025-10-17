Работы у корпуса 1802, рядом с кафе «Тануки», начались в конце сентября. Срок работ — до 25 октября — ещё не наступил, но рабочих на объекте не видно и, судя по всему, процесс временно приостановлен. Возможная причина — затяжные дожди, которые, по прогнозу синоптиков, могут продлиться ещё несколько недель.

Сейчас на площадке демонтированы старые бордюры, установлены новые, в том числе вдоль тротуара, прилегающего к парковке.

На въезде на парковку установлен барьер с объявлением о запрете стоянки из-за ремонта и угрозой эвакуации. Но водители предупреждение, похоже, не заметили — многие места заняты автомобилями. Надпись на заграждении мелкая и с расстояния плохо различима. Парковка вдоль улицы теперь платная и альтернативы будет пользоваться повышенным спросом.

Новости 18-го микрорайона