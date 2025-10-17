Табличку «Благоустроено за счёт средств от платных парковок» заметили на зеленоградской детской площадке 17.10.2025 ZELENOGRAD.RU

«О как — табличка появилась на площадке в 15-м районе. Только вот площадке уже больше пяти лет», — говорит местная жительница. Замечают их и на других площадках.

Но как так получилось, если благоустройство было давно, а платные парковки в Зеленограде появились недавно. Объясняем, как на самом деле средства от платных парковок доходят до конкретных дворов.

Деньги, собранные за парковку, не остаются в районе, где водители оплатили место. Все поступления идут в бюджет Москвы и входят в состав так называемых средств стимулирования управ районов. А затем из этого фонда управы получают деньги на благоустройство, ремонт дворов, тротуаров, озеленение и установку детских площадок, распределяя их по конкретным адресам.

Механизм закреплён в постановлении мэрии 849-ПП, где прямо указано, что средства стимулирования формируются, в том числе, за счёт поступлений от платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках.

Однако распределение этих средств не зависит напрямую от того, сколько денег собрано в конкретном районе. Объём стимулирующих ассигнований между административными округами рассчитывается в зависимости от площади дворовых территорий, находящихся на их обслуживании

Это означает, что Центральный округ, собирающий львиную долю средств от платных парковок, может получить меньше «средств стимулирования», чем даже Зеленоград, где площадь дворов в 3-4 раза больше.

Распределением занимаются несколько московских департаментов: финансов, экономической политики и развития, транспорта. Деньги доводятся до префектур, а затем — до управ районов. После этого управы вместе с муниципальными депутатами утверждают адресные перечни — куда направить средства: на ремонт дворов, детские площадки, освещение или озеленение .

Так работает система перераспределения: зарабатывает на парковках в основном центр, а благоустройство получают все районы. Правда, теперь и Зеленоград вносит свою лепту.

Поэтому табличка «за счёт средств от платных парковок» не означает, что деньги поступили от парковок с соседних улиц. Скорее, это напоминание о том, что благоустройство финансируется из городского фонда, который частично пополняется за счёт парковочных сборов.

Но прямо сейчас такие таблички в Зеленограде скорее выглядят как оправдание введения платных парковок — мол, «деньги вернутся жителям в виде благоустройства». Уместней было бы повесить их через год.

Метки:
дети, благоустройство, платная дорога
