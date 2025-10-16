В 2015 году было обещано исправить ситуацию, поскольку еще действовал двухлетний гарантийный срок. Фасад «подмазали», но это не помогло. Со стен отваливалась штукатурка, и со временем чернота проступала все явнее.

Мы спросили префектуру, как и когда планируется исправлять ситуацию. Нам ответили, что, во-первых, вследствие осадков «отделочный слой фасада подвергся намоканию и образованию темных пятен на покрасочном слое». Во-вторых, «Жилищник» обследует и периодически выполняет работы по поддержанию фасада «в надлежащем техническом состоянии». Что это за поддержание, непонятно — за последние годы на северных стенах никаких работ не проводилось. С другой стороны фасад лишь точечно латали, когда от него стали отваливаться куски бетона.

На летней встрече-обходе с главой управы района Савелки Игорем Костиным жители «Флейты» задали вопрос о черных стенах. Получили ответ, что проблема сложная, быстро решить её не получится. И в рамках текущего обслуживания такие работы не проводятся. То есть, нужно отдельное финансирование — то ли в рамках капитального ремонта, то ли по иной статье расходов. В 2023 году депутаты района Савелки согласовали капремонт «Флейты» в 2029 году — но в перечне работ отсутствует ремонт фасада.

Жители же считают, что на стенах не просто темные пятна, а плесень. И это вполне вероятно: через отваливающиеся утеплитель и штукатурку много лет проходит влага, впитывается в стены — вот и среда для грибка и плесени. В этом случае покраской поверх безобразия не поможешь: нужно полностью очищать стены, обрабатывать антисептиком, заделывать межпанельные швы и качественно штукатурить и красить.

Помимо того, что дом страшно выглядит, фасадная плесень может вредить здоровью жильцов: споры разносятся ветром и могут попадать в квартиры, вызывать аллергии и раздражение дыхательных путей. Кроме того, грибок разрушает штукатурку и утеплитель, повышая влажность в стенах — а значит, и внутри помещений. В итоге жильцы могут ощущать запах сырости, а со временем плесень может появиться уже изнутри.

