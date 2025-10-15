Магазин в ТЦ «Столица» неделю назад открылся после реконструкции. «Перекресток новый, а крысы старые — купил погрызанную шоколадку», — пишет местный житель и публикует фотографию. По этому факту написана жалоба в Роспотребнадзор.

В «Перекрестке» прокомментировали ситуацию: «По факту ситуации в зеленоградском магазине мы немедленно инициировали внутреннюю проверку. Мы уже вызвали специалиста для проведения внепланового обследования и профилактической обработки всех помещений. Мы принимаем все меры для обеспечения чистоты и безопасности в наших магазинах».

Нашествие мышей в продуктовых магазинах — довольно обычная история. Только за последний год суд закрывал по этой причине «Перекресток» на Солнечной аллее в 9-м микрорайоне, «Пятёрочки» на улице Полагушина в 4-м микрорайоне и в корпусе 1125.

Как показывают эти примеры, если грызуны завелись, вытравить их сложно. Как говорил на одном из судебных заседаний представитель Роспотребнадзора, травить нужно не меньше месяца и несколько раз. Также необходимо найти и заделать дыры, через которые они могут приходить в помещения магазина. .

Новости 23-го микрорайона