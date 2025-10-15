Сборно-сварные конструкции из трубчатых стоек и перекладин типа «ОРУД» опасны. Девять лет назад в этом же месте автомобиль пробил такое ограждение, отлетевшая секция попала в детскую коляску и убила трехмесячного ребенка.

Функция такого ограждения — направляющая и разделительная, а не защитная. То есть оно не погасит удар даже при небольшой скорости автомобиля. Его задача — визуально отделить тротуар от дороги и не дать пешеходам выходить на проезжую часть в неположенных местах. Но и с этой функцией оно справляется плохо — при желании человек легко перелезет между перекладинами и выйдет на дорогу.

Раньше такие ограждения стояли по всему городу, но в 2019 году зеленоградская администрация решила демонтировать 23 километра таких ограждений, которые «не несут функциональной нагрузки». ГИБДД было против, но комиссия префектуры решила иначе.

Однако ограждение на перекрестке возле суда почему-то оставили. Возможно, до следующего погибшего пешехода.