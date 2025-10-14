Ремонт в Старокрюковском проезде, начавшийся в воскресенье, продолжается и в будни. На проезжей части с обеих сторон перекрыто по одной полосе, из-за чего заметные пробки образуются даже вне часов пик.

Некоторые водители надеялись, что основные работы проведут в выходные, но работы продолжаются с прежней интенсивностью.

Изменения затронули и пешеходов: время ожидания зеленого сигнала светофора на переходе через мост увеличилось — иногда приходится ждать 7-9 минут, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру». Возможно, режим работы светофора изменили на время ремонта, чтобы машины быстрее проезжали по мосту.

Однако это не помогает — водители всё равно нервничают и ведут себя неадекватно. Некоторые продолжают ехать в сторону 8-го микрорайона даже при включении зеленого сигнала для пешеходов. А те водители, кто останавливается, зачастую сигналят, призывая людей переходить быстрее.

Когда закончат работы на самом мосту, неизвестно. Асфальт вокруг него уже почти полностью заменили, завершается благоустройство.