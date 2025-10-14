ГИБДД предотвратила массовый заезд питбайкеров, который планировался на начало октября. После публикации анонса в телеграм-канале любителей мототехники, инспекторы усилили дежурства и провели профилактическую операцию. В результате нарушителей задержали, а несколько мопедов и питбайков отправили на спецстоянку.

Первый неформальный заезд прошёл в конце сентября. Экстремалы на питбайках, мотоциклах и квадроциклах собрались у Алабушевского кладбища и организовали коллективный проезд по городским улицам. Они выезжали на тротуары и выполняли опасные трюки. Затем в их телеграм-канале появился анонс следующей «встречи», однако после реакции полиции канал закрыли и удалили.

«Мы мониторим интернет-пространство на тему сбора таких активистов. Когда появился анонс следующего заезда, мы увеличили плотность нарядов, привлекли дополнительные экипажи и мероприятие не состоялось», — сообщили корреспонденту «Зеленоград.ру» в ГИБДД.