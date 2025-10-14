ГИБДД предотвратила массовый заезд питбайкеров, который планировался на начало октября. После публикации анонса в телеграм-канале любителей мототехники, инспекторы усилили дежурства и провели профилактическую операцию. В результате нарушителей задержали, а несколько мопедов и питбайков отправили на спецстоянку.
Первый неформальный заезд прошёл в конце сентября. Экстремалы на питбайках, мотоциклах и квадроциклах собрались у Алабушевского кладбища и организовали коллективный проезд по городским улицам. Они выезжали на тротуары и выполняли опасные трюки. Затем в их телеграм-канале появился анонс следующей «встречи», однако после реакции полиции канал закрыли и удалили.
«Мы мониторим интернет-пространство на тему сбора таких активистов. Когда появился анонс следующего заезда, мы увеличили плотность нарядов, привлекли дополнительные экипажи и мероприятие не состоялось», — сообщили корреспонденту «Зеленоград.ру» в ГИБДД.
Инспекторы отмечают, что опасность представляют в первую очередь питбайки и мотоциклы малой мощности, которыми нередко управляют несовершеннолетние. Родители ошибочно воспринимают такие транспортные средства как спортивный инвентарь, «почти велосипед», однако по закону они приравниваются к полноценному транспорту.
«У нас по дорогам общего пользования могут двигаться только зарегистрированные транспортные средства. Питбайки не оборудованы световыми сигналами, зеркалами и не могут быть поставлены на учёт. Их использование допустимо только на специально оборудованных площадках», — подчеркнули в инспекции.
По данным ГИБДД, в Зеленограде с начала года зарегистрировано 18 ДТП с участием мототранспорта — на восемь больше, чем годом ранее. Из них десять случаев связаны с полноценными мотоциклами, восемь — с электровелосипедами и самокатами мощностью свыше 250 ватт.
Текущая тактика ГИБДД — мониторинг соцсетей, усиленные патрули, изъятие техники — работает для срыва конкретных сходок, но без системных разъяснений для родителей об особенностях этой техники, устойчивого эффекта не добьешься. ГИБДД продолжает профилактическую работу: проводит беседы в школах и колледжах, участвует в родительских собраниях и распространяет памятки по мотобезопасности.