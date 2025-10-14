Работы возобновили на прошлой неделе, идти они будут до апреля 2026 года.

Со стороны Зеленограда (с 43-го км М-11 в сторону области) монтаж ведут по будням, перекрывая левую полосу в обоих направлениях — в выходные ограничения обещают снимать, чтобы не мешать движению.

Со стороны Солнечногорска (с 56-го км в сторону Москвы) левую полосу перекроют постоянно на участке около 2,5 км, но поток там меньше, так что серьёзных заторов не ждут.

Иногда будут появляться локальные перекрытия для техники, поэтому на дороге возможны временные перестановки в разметке и знаках.

Это второй этап работ — в прошлом году освещение доделали на участке от Москвы до Зеленограда.

Как вообще скоростная дорога, тем более с такой высокой стоимостью проезда, оказалась без освещения, непонятно (похоже на историю с неотапливаемым вокзалом в Крюково). По первоначальному проекту дороги, освещение планировали сделать только в 2037 году, но учли обращения недовольных водителей.