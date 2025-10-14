«Дежурная группа замечает движение транспортных средств, которое может привести к гонкам, ещё до обращений жителей. В таких случаях направляется экипаж, чтобы пресечь нарушения», — пояснили в ГИБДД корреспонденту «Зеленоград.ру».

Участок между ДК и префектурой хорошо просматривается камерами, поэтому выезды с проверками на регулярной основе не имеют смысла и не принесут результата: «У нас есть городские камеры, поэтому не обязательно каждый раз патрулировать площадь», — добавили в ГИБДД. На видео как раз архивная запись 2022 года с такой камеры.

Ранее полиция просила префектуру сделать парковку на Центральной площади непригодной для дрифтинга — весной на площади установили бетонные блоки, чтобы ограничить пространство для заездов. Однако в полной мере это не сработало: площадь по-прежнему остаётся удобной не только для ночных заездов, но и для тусовок с громкой музыкой.





? Ещё одна мера воздействия на потенциальных нарушителей — проверка самих автомобилей. По словам инспекторов, большинство дрифтеров ездят на машинах, в конструкцию которых внесены изменения без регистрации.





«Если выявляется такой автомобиль или мотоцикл, владелец привлекается к административной ответственности и получает требование привести его в первоначальный вид. Если в течение десяти дней требование не выполнено, учёт машины прекращается, и ездить на ней уже нельзя», утверждают в ГИБДД.