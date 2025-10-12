Как один из вариантов говорят о возможности построить станцию в административных границах Москва под Новокуркинским шоссе на пересечении с улицей Строителей. Технически это возможно сделать, однако пока никаких официальных подтверждений этим разговорам нет.

Идея продлить Таганско-Краснопресненскую линию на север не нова — о ней говорили ещё в начале 2010-х, но тогда отказались — линия и так была перегружена, чтобы принимать ещё пассажиров.

Впрочем, для большинства жителей Зеленограда, ездящих в Москву, продление метро до Куркино, если даже оно когда-нибудь случится, вряд ли даст новые возможности: удобной пересадки при таком расположении станции всё равно не будет.