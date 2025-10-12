Теперь «зебра» возле остановки «ЖК Зеленоградский» подсвечивается световым проектором, который позволяет дублировать разметку световым изображением. Благодаря этому в темноте и при плохой погоде переход стал заметнее для водителей, утверждают в областном министерстве транспорта. И планируют ставить делать больше таких проекционных переходов.

Однако некоторые эксперты критикуют такие системы: проекторы дают неравномерное освещение, создают контровой свет, ослепляют водителей и мешают слабовидящим отличить тротуар от дороги, стоят в несколько раз дороже обычной подсветки, требуют спецтехники для обслуживания и потребляют больше энергии. А главное — подсвечивается «зебра», а не человек: внимание водителя смещается.

Альтернатива давно известна: равномерное освещение, расчистка «треугольника видимости», ограничение скорости перед переходом, островки безопасности.

