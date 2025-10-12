Небольшое техническое сооружение в 16-м микрорайоне превратили в яркий декоративный арт-объект, оформленный в стиле ар-нуво. Это художественное направление рубежа XIX-XX веков, вдохновлённое природой и плавными линиями растений (в России известное как «модерн»).

В основе оформления — приём контурной декоративной росписи: цветы и листья изображены в виде крупных плоских пятен, разделённых чёрными линиями, как в витражах или эмалях. Из-за этого техника напоминает стекло Тиффани — каждый элемент будто отдельная часть мозаики. Плавные изгибы рисунка, текучие формы и мягкая цветовая палитра создают ощущение движения и гармонии.

Результат впечатляет: вместо серого бетона — природные мотивы, перекликающиеся с окружающей листвой. Это отличный пример того, как уличное искусство добавляет художественную эстетику в городскую среду и делает город по-настоящему уютным.

Новости16-го микрорайона