Ещё весной жительнице 6-го микрорайона Наталье позвонил знакомый и рассказал, что машину её мужа опечатывают. Владелец машины — многодетный отец и мобилизован в сентябре 2022 года. Когда она пришла к машине, обнаружила уведомление от управы с телефоном.
«Я объяснила, что машина не брошенная. Мне сказали: уберите автомобиль, поступила жалоба от жильцов, что он занимает место. Я пыталась объяснить, что муж на СВО, но это никого не волнует. Если в течение недели не уберу, увезут на стоянку — а там через три месяца утилизируют», — говорит Наталья.
Водительских прав у Натальи нет, но на помощь пришли знакомые мужа — они переставили машину ближе к месту его работы, рядом с хлебозаводом, где нет жилых домов и он никому не мешает. Наталья говорит, что теперь беспокоится за сохранность машины и хотела бы вернуть её обратно во двор, но боится новых жалоб
«Хоть бы какой-то знак дали, что это машина участника СВО. Я готова обратиться куда нужно, написать заявление, подать документы — но не знаю, куда».
Мы тоже позвонили по телефону управы — там объяснили, что ситуацию можно решить. Достаточно передать документы, подтверждающие, что владелец машины находится в зоне боевых действий. Сотрудники свяжутся с модераторами портала «Наш город» и машину эвакуировать не будут. При этом машина не должна выглядеть брошенной — спущенные шины нужно будет подкачать, а листву с капота убрать.
Брошенные или разукомплектованные машины (БРТС) выявляют и вывозят управы районов. Брошенной считается машина, создающая помехи в организации благоустройства, имеющая не менее двух признаков длительного отсутствия эксплуатации, препятствующая движению пешеходов, разукомплектованная или не имеющая собственника.
Признаки длительного отсутствия эксплуатации такие:
- Растительность на машине
- Длительно накопленные следы осадков и загрязнений на стеклах
- Отсутствие госномера
- Спущенные колеса (два и более)
- Неисправные замки дверей, позволяющие залезть в салон
- Сквозная коррозии кузова более 10 кв.см.
Разукомплектованной считается машина, у которой отсутствует один из элементов: дверь, колесо, любое из стекол, капот, крышка багажника, крыло, шасси, двигатель, привод, водительское сидение, приборная панель, руль, фары.
«У нас по району стоят машины без колёс, на кирпичах — они, видимо, никому не мешают, их не забирают», — говорит Наталья.