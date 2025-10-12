Ещё весной жительнице 6-го микрорайона Наталье позвонил знакомый и рассказал, что машину её мужа опечатывают. Владелец машины — многодетный отец и мобилизован в сентябре 2022 года. Когда она пришла к машине, обнаружила уведомление от управы с телефоном.

«Я объяснила, что машина не брошенная. Мне сказали: уберите автомобиль, поступила жалоба от жильцов, что он занимает место. Я пыталась объяснить, что муж на СВО, но это никого не волнует. Если в течение недели не уберу, увезут на стоянку — а там через три месяца утилизируют», — говорит Наталья.

Водительских прав у Натальи нет, но на помощь пришли знакомые мужа — они переставили машину ближе к месту его работы, рядом с хлебозаводом, где нет жилых домов и он никому не мешает. Наталья говорит, что теперь беспокоится за сохранность машины и хотела бы вернуть её обратно во двор, но боится новых жалоб

«Хоть бы какой-то знак дали, что это машина участника СВО. Я готова обратиться куда нужно, написать заявление, подать документы — но не знаю, куда».

Мы тоже позвонили по телефону управы — там объяснили, что ситуацию можно решить. Достаточно передать документы, подтверждающие, что владелец машины находится в зоне боевых действий. Сотрудники свяжутся с модераторами портала «Наш город» и машину эвакуировать не будут. При этом машина не должна выглядеть брошенной — спущенные шины нужно будет подкачать, а листву с капота убрать.