Работа студии XFIT point полностью автоматизирована. Вход и покупка абонементов — через мобильное приложение, персонала на месте нет.

«Хотя в зале нет сотрудников, круглосуточно ведется видеонаблюдение и производится верификация на входе. В случае необходимости можно связаться с администраторами через приложение. Кроме того, установлена тревожная кнопка на случай чрезвычайных ситуаций», — рассказал «Зеленоград.ру» директор сети Тигран.