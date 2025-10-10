Работа студии XFIT point полностью автоматизирована. Вход и покупка абонементов — через мобильное приложение, персонала на месте нет.
«Хотя в зале нет сотрудников, круглосуточно ведется видеонаблюдение и производится верификация на входе. В случае необходимости можно связаться с администраторами через приложение. Кроме того, установлена тревожная кнопка на случай чрезвычайных ситуаций», — рассказал «Зеленоград.ру» директор сети Тигран.
- на первом этаже — кардио-зона с беговыми дорожками, велотренажёрами, гребными машинами и эллипсоидами, а также зал силовых тренировок. Здесь же — мужская и женская раздевалки с душевыми.
- на втором этаже — зона разминки с необходимым инвентарем. В ближайшее время здесь начнут проводить групповые тренировки — растяжка, здоровая спина, МФР, силовая (ягодицы+пресс) за дополнительную плату.
«Планируем установить дополнительные зеркала, шведскую стенку и боксёрскую грушу», — добавил менеджер Андрей.
Посещение клуба организовано по сеансам: каждая тренировка длится один час, в день доступно три временных слота. Одновременно в зале могут находиться до 19 человек. Подробности по телефону +7-958-100-23-50.