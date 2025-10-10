Новая дорога соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублёром, улучшит транспортную доступность соседних жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок, уверены в областном правительстве

Сейчас строительная готовность объекта около 70%. Практически на всём участке завершены работы по устройству дренажных систем и подготовительных слоёв дорожного полотна, установлен бортовой камень, монтируют освещение.