Что имел в виду автор

Первая надпись — ироничное рассуждение автора о том, что усилия и материалы, потраченные на уличное искусство, могли бы пойти на создание коммерческой картины. В этом и самокритика нерациональности граффити, и манифест свободы творчества от рыночных отношений.

Вторая надпись — многозначное высказывание-парадокс. Вкратце, она может означать иронию над обществом, где нет объективной истины («победивший релятивизм»), но власть по-прежнему строит пропаганду на абсолютных победных заявлениях («победные реляции»). Таким образом, это критика лицемерия эпохи «постправды».