На трансформаторной будке рядом с корпусом 454 появилось красочное изображение с надписью: «Краски и времени, потраченных на эту работу, хватило бы на один потенциально коммерчески успешный холст». На боковой стороне сооружения — продолжение: «Победные реляции победившего релятивзма» (буквы «и» нет в оригинале).
Первая надпись — ироничное рассуждение автора о том, что усилия и материалы, потраченные на уличное искусство, могли бы пойти на создание коммерческой картины. В этом и самокритика нерациональности граффити, и манифест свободы творчества от рыночных отношений.
Вторая надпись — многозначное высказывание-парадокс. Вкратце, она может означать иронию над обществом, где нет объективной истины («победивший релятивизм»), но власть по-прежнему строит пропаганду на абсолютных победных заявлениях («победные реляции»). Таким образом, это критика лицемерия эпохи «постправды».
Местные жители отмечают, что раньше на этом месте была реклама наркотиков: «На этой стене висела несколько месяцев реклама наркошопа, так что тут будет выглядеть хорошо что угодно».
Стиль похож на работы зеленоградского художника Кирилла Кто (настоящее имя — Кирилл Лебедев). Он известен своими яркими текстовыми граффити и философскими фразами, которые превращают городскую среду в пространство для размышлений. Его работы выставляются в ведущих галереях, включая Третьяковку и ММОМА, а самого художника называют одним из пионеров постграффити в России.
Новое граффити многим жителям понравилось. «Хотя бы не серые стены, которые уже повсюду. Ярко и с изюминкой. И однозначно изображение привлекает внимание, лучше, чем гадости всякие».
Другие граффити в 4-м микрорайоне созданы через официальные конкурсы: снежные горы у корпуса 455, дельфин у 457-го, деревья и персонажи из сказок у 454.