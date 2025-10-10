В начале года утвердили проект планировки территории, а сейчас ищут подрядчиков на проектно-изыскательские работы — предстоит реконструировать существующие улицы, включая все инженерные коммуникации в условиях плотной городской застройки, реконструировать прилегающие улицы и путепроводы, возвести новые эстакады.

На первый участок проектировщик уже найден — это ООО «Мосинжпроект». Для второго участка департамент строительства в понедельник отменил процедуру выбора проектировщика. Причина не указывается, новый конкурс, вероятно, будет объявлен позднее.

В любом случае, деньги на строительство уже зарезервированы в Адресной инвестиционной программе Москвы. Для первого участка это 3,5 млрд рублей, для второго — более 19: в сумме почти 23 миллиарда.

Проектирование займет около полутора лет, так что непосредственно строительство могут начать в 2028 году. По плану, построить дороги должны в 2030 году.