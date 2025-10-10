Очередное подорожание «коммуналки» прогнозируют только 1 октября 2026 года, хотя последние годы тарифы поднимали в июле.

Некоторые эксперты связывают это с предстоящими выборами депутатов Госдумы: «Увеличивать тарифы прямо перед самими выборами в сентябре было бы не логично».

Прогноз повышения тарифов на коммуналку на три года представило Министерство экономического развития: в следующем году — почти на 10% в октябре. Затем в течение двух лет будут поднимать тарифы на 8-9%, но снова с 1 июля. Это средние расчеты, в регионах они могут отличаться.

Прогнозируется повышение цен на электричество для населения в 2026 году — на 11,3%, на водоснабжение — 9,8%, водоотведение (канализацию) — 9,3%, отопление — 9,9%. В этом году июльское подорожание коммунальных услуг составило от 10 до 23%. Прогнозируемая инфляция следующего года в документе Минэкономразвития — 4%.

Квартплату — то есть услуги по содержанию и ремонту домов — повышают с января.