«Сегодня около семи утра лиса, которая бегает в нашем районе, напала на щенка, гулявшего с хозяином на поводке — неожиданно выскочила из кустов и набросилась», — рассказал житель 23-го микрорайона.
Сообщения о лисе, которая фактически поселилась в 23-м микрорайоне, поступали регулярно. Осенью лисы всё чаще выходят к жилью в поисках еды. Как правило, они не представляют опасности для человека, но могут агрессивно реагировать на собак, защищая территорию или потомство. Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.
Что делать при встрече с лисой
- не пытайтесь её прогнать или подкармливать — нужно спокойно отойти
- будьте осторожны при выгуле своих питомцев — не отпускайте их с поводка (к тому же это запрещено)
- убедитесь, что ваш питомец вакцинирован от бешенства и срок действия прививки не истёк (обычно — один год)
- если животное ведёт себя агрессивно, сообщите в единую справочную мэрии по телефону +7-495-777-77-77
