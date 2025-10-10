«Сегодня около семи утра лиса, которая бегает в нашем районе, напала на щенка, гулявшего с хозяином на поводке — неожиданно выскочила из кустов и набросилась», — рассказал житель 23-го микрорайона.

Сообщения о лисе, которая фактически поселилась в 23-м микрорайоне, поступали регулярно. Осенью лисы всё чаще выходят к жилью в поисках еды. Как правило, они не представляют опасности для человека, но могут агрессивно реагировать на собак, защищая территорию или потомство. Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.