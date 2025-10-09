14-летний Артём вместе с компанией подростков-зацеперов прокатился на «Ласточке-экспрессе» Москва — Клин. Мальчик сорвался со сцепки между вагонами в глухом месте в районе станции Покровка. Его «друзья» решили, что он погиб, и молчали. Подростка чудом нашли двое неравнодушных мужчин.
Компания зацеперов — из Бирюлево. Артем ушел из дома вечером в пятницу 3 октября — погулять, а потом, как он сказал, заночевать у друга. Когда сын не вернулся, мама заявила о пропаже в полицию и сообщила поисковому отряду «Лиза Алерт». Мальчика начали искать в городе. 5 октября в районном чате появилось объявление о его пропаже. Анонимные пользователи стали писать страшные комментарии о том, что Артем погиб, не уточняя подробностей. Только один под ником «ахмед» рассказал, что подросток был с тремя зацеперами и выложил скрин из их чата. Из него можно было понять, что парень упал, а дальше «хруст будто банку переехало». Потом удалось выяснить примерное время и место предполагаемой гибели — «через 8 минут въехали в Клин».
44-летний Александр Грецкий, офицер запаса и житель соседнего с Артёмом дома, прочитал пост, комментарии и решил сам найти парня. Сначала он обратился в полицию и поисковый отряд, сказал о том, что Артема надо искать на железной дороге. «Мне ответили, что информация принята к сведению, и они готовят план мероприятий, — рассказал мужчина „АиФ“. — Я сказал, что сам туда поеду, просил выделить людей для прочесывания территории. Но и в полиции, и в отряде ждали каких-то согласований». Тогда он позвонил другу, военнослужащему Александру Ипатову, и они вместе поехали в Солнечногорск. Мужчины рассчитали, что зацеперы катались на «Ласточке-экспрессе», которая прибывает в Клин в 19:25. Если верить «восьми минутам», то искать надо в районе Покровки, где останавливается экспресс.
Мужчины шли вдоль железной дороги. Искать было сложно — уже было темно, рядом заборы, приходилось продираться сквозь кусты, ямы, заросли борщевика. Прошли километров десять до платформы «Стреглово», передохнули, и пошли дальше. Метров через 400 услышали слабый голос, и нашли Артема в овраге. Мальчик был в трусах и майке, весь ледяной и переломанный. Грецкий и Ипатов вызвали «скорую» и полицию. Один укутал ребенка, растирал ему ноги, отвлекал разговорами, чтобы тот не потерял сознание, другой побежал встречать медиков. Сейчас подросток в реанимации. Знакомая семьи в чате написала, что его перевели в клинику Рошаля, процесс восстановления будет долгим. Врачи сказали, что если бы он пролежал в овраге еще пару часов — «то всё».
Этих трёх суток могло бы не быть, если бы «друзья» подростка сразу рассказали о случившемся взрослым. Но они, судя по чатам, рассказали своим ровесникам «по секрету». Более того, в районном чате появлялись какие-то мутные сообщения от мам, которые знали об этом страшном происшествии, но дети запретили об этом говорить.
Пока участники чата обменивались руганью, тупым стёбом и взыванием к совести, Александр Грецкий связался с «ахмедом» (оказавшимся пятиклассником Русланом из Бирюлёво) и стал выяснять подробности. И просто поехал с другом искать парня. Грецкий написал, что упомянутые согласования с РЖД могли затянуться до утра, и ждать их времени не было. Мальчик лежал в неглубоком овраге, на открытом месте возле путей. Его могли увидеть и локомотивные бригады, и путевые обходчики, а теоретически и местные жители. Но не увидели или не обратили внимания.
В любом случае Артёму повезло, что его нашли, и он остался жив, слетев с поезда на высокой скорости. Зацеперы-подростки часто гибнут, падая с крыш вагонов или получая смертельный удар током. Или получают тяжелейшие увечья, остаются без ног или рук. Профилактика этого зла от РЖД и прокуроров, очевидно, неэффективна. К ловле зацеперов уже стали подключать их ровесников. Штраф за сам факт зацепинга (катания на транспортном средстве в неположенном месте) — от 2 до 4 тысяч рублей.