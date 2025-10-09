Мужчины шли вдоль железной дороги. Искать было сложно — уже было темно, рядом заборы, приходилось продираться сквозь кусты, ямы, заросли борщевика. Прошли километров десять до платформы «Стреглово», передохнули, и пошли дальше. Метров через 400 услышали слабый голос, и нашли Артема в овраге. Мальчик был в трусах и майке, весь ледяной и переломанный. Грецкий и Ипатов вызвали «скорую» и полицию. Один укутал ребенка, растирал ему ноги, отвлекал разговорами, чтобы тот не потерял сознание, другой побежал встречать медиков. Сейчас подросток в реанимации. Знакомая семьи в чате написала, что его перевели в клинику Рошаля, процесс восстановления будет долгим. Врачи сказали, что если бы он пролежал в овраге еще пару часов — «то всё».

Этих трёх суток могло бы не быть, если бы «друзья» подростка сразу рассказали о случившемся взрослым. Но они, судя по чатам, рассказали своим ровесникам «по секрету». Более того, в районном чате появлялись какие-то мутные сообщения от мам, которые знали об этом страшном происшествии, но дети запретили об этом говорить.