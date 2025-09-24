На торги выставили «объект незавершенного строительства» площадью 5,3 тысячи квадратных метров на Восточной коммунальной зоне, в проезде 5526, рядом с очистными сооружениями. Здесь еще в 90-х годах должны были построить четырёхэтажный гараж-стоянку на 300 машин, но сделали лишь фундамент.

Судя по документам, история давняя. В 1996 году московские власти заключили с ГСК «Спутник-2» договор аренды земельного участка площадью 9,7 тысяч кв.м. На участке уже имелся «незавершенный строительством 4-этажный гараж»., арендатор должен был его достроить.

Договор неоднократно продлевали, право аренды перешло к аффилированной с ГСК организации, но построить успели только фундамент — железобетонную плиту толщиной полтора метра. В 2022 году департамент городского имущество расторг договор аренды, подал иск в суд — арендатор задолжал 306 тысяч рублей, его имущество арестовали. Достраивать гараж он не планировал.

Объект продается без каких-либо условий по достройке гаража. Осмотр заброшенного фундамента показал сильный износ, повреждения, плита была частично затоплена. Специалисты сделали вывод, что достроить гараж невозможно.