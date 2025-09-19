Новые маршруты московских автобусов назначают между Химками и Сходней — от метро «Сходненская» и «Планерная» 19.09.2025 ZELENOGRAD.RU

На маршруты областных автобусов с 20 сентября выходит московский перевозчик «Мосгортранс». Маршруты остаются прежними:

  • Маршрут №1873А: от «Сходненской» до ЖК «Велтон Парк»
  • Маршрут №1971: от «Сходненской» до ЖК «Мишино» в Химках
  • Маршрут №1383 (вместо областного 383): от «Планерной» до «Ашана» в Химках

Подробности, оплата проезда, следующие изменения

Проезд оплачивается по специальным тарифам, разовый проезд по карте «Тройка» стоит 72 рубля (по банковской карте 73).

К оплате также принимают безлимитные проездные на 30, 90 или 365 дней зоны «Пригород» (метро+МЦД+наземный транспорт). Действуют такие же абонементы учащихся и льготный проезд по социальной карте москвича или жителя Подмосковья. Карта «Стрелка» не работает. Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются.

Обещают современные автобусы, понятное и удобное расписание. На борту автобусов будет наклейка «Москва — область». Что касается перенумерации, то, как объясняют в мэрии, она нужна для отсутствия дублирования с существующими городскими маршрутами. Кроме того, тысячные маршруты следуют в область.

Всего в этом году в систему московского транспорта планируется включить 25 областных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Следующие изменения запланированы на 27 сентября — расскажем чуть позже.

