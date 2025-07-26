Фактически это передача существующих маршрутов, которые раньше обслуживал областной перевозчик «Мострансавто» московскому перевозчику «Мосгортранс». Для пассажиров это означает московские тарифы, автобусы и интеграцию в систему московского транспорта.

С 26 июля у области забрали два маршрута: 343 от метро «Речной вокзал» до остановки «Новогорск (Стадион)» в Химках и маршрут 434 от метро «Планерная» до ЖК «Эдем» в Красногорске (343-й маршрут уже изменили — он пойдет от «Беломорской», а не от «Речного вокзала»).

Теперь это маршруты 1343 и 1434 соответственно — новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер маршрута и избежать дублирования номеров с существующими московскими маршрутами. «Тысячные» маршруты сразу дадут понять, что автобусы едут в область (спасибо за видео каналу busandall)

Кроме замены номера маршрута, проводят подготовительную работу: считают пассажиропотоки, определяют необходимое количество и вместимость автобусов, интервалы движения, обследуют состоянию дорог на пути следования и при необходимости обустраивают отстойно-разворотные площадки на конечных.

Это только начало большого проекта по передаче смежных маршрутов между Москвой и областью в ведение «Мосгортранса». В течение следующих двух лет Москва заберет себе около 200 маршрутов, которые они ходят из Подмосковья к станциям метро.