Он будет перевозить пассажиров на северо-западе города по маршруту №10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова».

Трамвай управляется системой, включающей сенсоры, точную цифровую карту, технологии компьютерного зрения, планирования движения и предотвращения проскальзывания колёс. Он сам останавливается на остановках, открывает и закрывает двери, реагирует на сигналы светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекрёстки, переключает стрелки и соблюдает график.

Перед запуском трамвай прошёл более 8 тысяч километров в тестовом режиме и не нарушил ни одного пункта ПДД, сообщили в мэрии.

Сейчас в кабине всё ещё присутствует человек — этого требует федеральное законодательство. Однако он не управляет трамваем, а лишь наблюдает за процессом.

«Сегодня особенный день в истории московского транспорта и знаковый технологический рубеж — теперь беспилотные технологии начинают внедряться на столичном транспорте», — сказал мэр Собянин.

Что дальше:

До конца года появятся ещё три беспилотных трамвая.

К 2030 году их число вырастет до 300 — это две трети от всего трамвайного парка Москвы.

К 2035 году около 90% трамваев будут работать без водителей.

Также в декабре стартует тестирование беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии (пока ночью без пассажиров). А через два года начнутся испытания беспилотных автобусов и электробусов в Москве и области.