«Мы планируем сделать эту трассу флагманской. Это позволит проводить здесь более значимые соревнования, да и в общем она станет более комфортной и современной», — сообщил зампрефекта Василий Харпак.

К лыжероллерной трассе официально присоединят лыжную трасса длиной около 5 км, которая уже давно существует на правом, областном берегу Сходни (за стадионом «Ангстрем») — ее прокладывают каждую зиму по сети грунтовых лесных тропинок и просек, за ней ухаживают, проводят спортивные соревнования.

Обе трассы были соединены двумя мостиками через реку, один из которых разрушился полтора года назад — его планируется восстановить.

Одновременно будет увеличена и протяженность асфальтовой лыжероллерной трассы с зеленоградской стороны — с 3,7 до 5,9 км, для этого заасфальтируют дополнительные грунтовые петли на левом берегу реки.

Таким образом длина объединённой трассы составит 10,9 километров, а ширина: около шести метров в зеленоградской части и четырех метров — в областной.

Проектирование планируют завершить до конца года. Реализация проекта намечена на 2026 год.

По областной части трассы речь пока не идёт о полноценном благоустройстве — новом покрытии, освещении, навигации, так как она находится не на территории Зеленограда, пояснил Василий Харпак, однако это может стать предметом обсуждения и дополнительных договоренностей с Московской областью. Здесь могут поставить помещения для хранения спортивного инвентаря и трибуны для зрителей, сделать входные группы со стороны стадиона «Ангстрем» и Озёрной аллеи. Также планируется построить два моста через реку Сходня.

Программа по созданию флагманских лыжных трасс стартует в Москве в этом году, добавляют в префектуре. Это будут трассы с системами искусственного оснежения и ратраками, действующие весь сезон независимо от погоды (на зеленоградской трассе за горбольницей оснежение заработало прошлой зимой).

Стандарт флагманской трассы также предусматривает наличие освещения, раздевалок, пунктов питания и проката инвентаря, навигации, стартовой и финишной зоны. Сейчас этому стандарту соответствует трасса на территории олимпийского комплекса «Лужники», а в будущем Москва создаст 14 таких трасс. Летом их будут использовать для катания на лыжероллерах и роликовых коньках.