На участке между улицами Панфилова и Гоголя — между зданием УВД и тюрьмой — построят ведомственный дом, он предназначен для сотрудников колонии и СИЗО. Квартиры там, как ранее сообщили в федеральной службе исполнения наказаний, продавать не планируют.

Параметры дома не изменились: 120 квартир (по 40 одно-, двух- и трехкомнатных), квартиры сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами. Предусмотрена установка камер видеонаблюдения с обзором периметра дома, входа в подъезд и кабин лифтов. Устроят уличные парковки на 55 машин, спортивную и детскую площадку. Для строительства вырубят 103 дерева и 189 кустов.

Весной заказчик (ФСИН) расторг контракт с прежним подрядчиком, который не сдал в срок рабочую документацию, не вырубил деревья, не устроил фундамент и подвал. Какие проблемы возникли у подрядчика, неизвестно. Прошлый контракт стоил 644,7 миллиона рублей, сейчас работы оцениваются в 682,6 млн.

Построить дом в Зеленограде ФСИН планировала ещё в 2021—2023 годах. Но, видимо, задержалось составление и корректировка проекта, или с бюджетом возникли сложности. Высотку построят на месте старых двухэтажных домов, снесенных в 2020 году. Раньше здесь жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения №2 и следственного изолятора №12, затем их расселили, а дома со временем стали руинами.

Строить новое жильё на этом месте хотели еще 19 лет назад: тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.