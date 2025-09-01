Перед началом учебного года департамент образования традиционно подвёл итоги предыдущего учебного года и опубликовал рейтинг вклада школ Москвы в качественное образование. Лучшие 400 школ поделены на группы, первые 170 школ получают денежные гранты мэра. Рассказываем про успехи зеленоградских школ.
В топ-20 школ, удостоенных гранта мэра первой степени (40 миллионов рублей) по итогам прошедшего учебного года ни одна зеленоградская школа не попала.
Школы 1557 и 1194 — во второй группе рейтинга (21-70 места) с грантом в 25 миллионов. Относительно прошлого года в эту группу вошла школа 1194, а школа 2045 — выбыла.
Школы 1150 и 1151 — в третьей группе (71-170 места) с грантами по 15 миллионов.В четвертую группу (171-220 места) ни одна зеленоградская школа не вошла.
Школы 618, 853, 1353, 2045 отмечены за «значительный вклад в качественное образование (места с 221 до 300). Гранты они не получили. Школа 1528 выбыла из этого списка.
В группу, отмеченных за «заметный вклад» (место с 301 до 400) в этом году зеленоградские школы не вошли. В прошлом году там были школы 609, 854 и 1528.
Школы 609, 719, 842, 854, 1528, 1912 в итоге в рейтинг не вошли.
Таким образом, школа 1194 улучшила свои показатели, школы 1528, 609, 854 ухудшили.
В целом можно отметить, что за год зеленоградские школы опустились в рейтинге.
Число школ-получателей грантов уменьшилось с пяти до четырех, а за два последних года оно сократилось в два раза.
Согласно постановлению правительства Москвы, гранты направляются исключительно на стимулирующие выплаты работникам. Это важная, но не определяющая сумма в бюджете школы. Однако, у школы 2045 возможностей для стимулирования работников будет меньше, а у школы 1194 — больше.
Методика составления рейтинга описана и утверждена экспертным советом. Среди критериев:
- качественное образование — по итогам ОГЭ и ЕГЭ
- развитие талантов — успехи и охват школьников олимпиадами
- работа детсадов — переход детей в первые классы той же школы
- профилактика правонарушений — баллы за всех не совершивших правонарушений учеников, особенно за тех, кто исправился
- инклюзивное образование — баллы по предыдущим критериям, полученные детьми с инвалидностью, умножаются на повышающий коэффициент
- социокультурное развитие — успехи на олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не прервется связь поколений», «Мой район в годы войны»
- профессиональные умения — успехи на соревнованиях WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, «Абилимпикс» и другие
- любительский спорт — успехи в командных межшкольных соревнованиях и сдаче ГТО
- удовлетворенность семей— результаты независимых диагностик с видеоконтролем, повышающий коэффициент за учеников, которые продолжили учебу в той же школе после
Методика каждый год немного меняется, но свежую (за 2024/2025 год) мы пока не смогли найти на сайте. Однако, похоже, теперь больше значения стало иметь количество обладателей дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — для попадания в топ-20 таких должно быть не меньше трёх человек, а для попадания в топ-70 не менее одного.