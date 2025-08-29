Сейчас на территории «Кутузовской слободы» установили бытовки в три этажа. Префектура через портал «Наш город» сообщила, что строительные работы не ведутся, а бытовки предназначены для охраны.

Однако весной охранники говорили, что их всего четверо — вряд ли им нужно столько новых бытовок. Тем более, сейчас несколько бытовок появились у входа. Вероятно, именно они предназначены для охранников, а остальные относятся к будущему строительному городку.

С территории слышны звуки строительных работ. На вопросы корреспондента «Зеленоград.ру», что же всё-таки там делают, сотрудник охраны ответить не смог.