В заброшенном коттеджном посёлке на Кутузовском шоссе, похоже, готовятся к началу строительных работ 29.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Сейчас на территории «Кутузовской слободы» установили бытовки в три этажа. Префектура через портал «Наш город» сообщила, что строительные работы не ведутся, а бытовки предназначены для охраны.

Однако весной охранники говорили, что их всего четверо — вряд ли им нужно столько новых бытовок. Тем более, сейчас несколько бытовок появились у входа. Вероятно, именно они предназначены для охранников, а остальные относятся к будущему строительному городку.

С территории слышны звуки строительных работ. На вопросы корреспондента «Зеленоград.ру», что же всё-таки там делают, сотрудник охраны ответить не смог.

Проекту «Кутузовская слобода» больше 20 лет. Первый застройщик обанкротился в 2018 году, а объект долго не могли продать. В конце прошлого года все права на участок и 21 недостроенное здание выкупила компания Upside Development. Что именно здесь будут строить — пока не объявлено. У девелопера есть проекты как среднеэтажной, так и высотной застройки. По словам охраны, весной приезжала «делегация» для обсуждения планов строительства — тогда работы обещали начать летом.

Охрана объекта усилена. Весной сюда можно было свободно попасть со стороны остановки «Кутузовская слобода» — рядом с заправкой «Татнефть» — ворота были открыты. Сейчас здесь висит замок, вход со стороны Кутузовского шоссе также закрыт. Несмотря на это, дети продолжают проникать на территорию через дырки в заборе. Будьте осторожны, предупредите своих детей, на территории помимо охранников, могут быть собаки.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию и застройщику, чтобы выяснить детали будущего строительства.

