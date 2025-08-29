Сейчас на территории «Кутузовской слободы» установили бытовки в три этажа. Префектура через портал «Наш город» сообщила, что строительные работы не ведутся, а бытовки предназначены для охраны.
Однако весной охранники говорили, что их всего четверо — вряд ли им нужно столько новых бытовок. Тем более, сейчас несколько бытовок появились у входа. Вероятно, именно они предназначены для охранников, а остальные относятся к будущему строительному городку.
С территории слышны звуки строительных работ. На вопросы корреспондента «Зеленоград.ру», что же всё-таки там делают, сотрудник охраны ответить не смог.
Проекту «Кутузовская слобода» больше 20 лет. Первый застройщик обанкротился в 2018 году, а объект долго не могли продать. В конце прошлого года все права на участок и 21 недостроенное здание выкупила компания Upside Development. Что именно здесь будут строить — пока не объявлено. У девелопера есть проекты как среднеэтажной, так и высотной застройки. По словам охраны, весной приезжала «делегация» для обсуждения планов строительства — тогда работы обещали начать летом.
Охрана объекта усилена. Весной сюда можно было свободно попасть со стороны остановки «Кутузовская слобода» — рядом с заправкой «Татнефть» — ворота были открыты. Сейчас здесь висит замок, вход со стороны Кутузовского шоссе также закрыт. Несмотря на это, дети продолжают проникать на территорию через дырки в заборе. Будьте осторожны, предупредите своих детей, на территории помимо охранников, могут быть собаки.
Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию и застройщику, чтобы выяснить детали будущего строительства.