На видео исторический момент отправления первого поезда. С тех пор МЦД-3 стал самым популярным диаметром — за два года по нему совершили больше 260 млн поездок.

На третьем диаметре 39 станций, 13 из них — пересадочные. Он соединил 24 района Москвы и четыре округа Московской области — дополнительные транспортные возможности получили 3,2 миллиона человек. По оценке мэрии, благодаря запуску D3 соседние линии метро разгрузились на 15%

Для МЦД-3 в центре города фактически заново создали Митьковскую ветвь, чтобы соединить Ленинградском и Казанское направление. В Крюково реконструировали вокзал.

Обновлён и подвижной состав: от Зеленограда до Раменского по МЦД-3 курсируют только «Иволги».

Поздравляем всех зеленоградцев и в этот праздничный день желаем МЦД-3: