Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? 16.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Аккуратно расставленные самокаты мешают пользоваться пандусом у торгового центра «1000 мелочей» на Центральном проспекте в 4-м микрорайоне. Горожане с детскими колясками или пешеходы с сумками-тележками не смогут здесь пройти.

На проблему обратила внимание местная жительница Ирина: «Оставила обращение в Яндекс и в бот по самокатам. Надеюсь, поможет», — рассказала она «Зеленоград.ру

Действительно, первый шаг в подобной ситуации — сообщить о проблеме оператору проката, чтобы он переместил парковку. Это можно сделать через приложение или через телеграм-бот:

  • Яндекс Go: во вкладке с самокатами есть функция отправки жалобы с фото или через телеграм yandexscooters_bot
  • Whoosh: на сайте или в телеграм whoosh_support
  • Юрент: через телеграм urent_support_bot

В обращении опишите проблему, приложите фото и точный адрес места, где парковка самокатов мешает.

Однако практика показывает, что службы проката неохотно реагируют на такие жалобы. Кроме того, если парковка общая, придётся писать сразу в три сервиса. Поэтому следующий шаг — обратиться в департамент транспорта и/или в префектуру:

  • департамент транспорта: через сайт
  • префектура: через сайте

