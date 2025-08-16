Елена Ивановна родилась в 1935 году в Смоленской области и в шесть лет оказалась в центре войны: ее семья укрывала у себя раненого советского летчика, а позже стала частью партизанского движения.
В 1942 году, после гибели отца и сестры, ее вместе с матерью и другими сестрами депортировали в Белоруссию, где она пережила концлагерь. От недоедания и тифа там погибла ее мать.
После войны Елена Ивановна окончила школу, переехала в Москву, выучилась на медсестру и трудилась в медицинских учреждениях, а затем — на заводе «Микрон», где получила звание «Ветеран труда». Ее жизнь — пример стойкости, труда и преданности делу.
Поздравляем Елену Ивановну с юбилеем и желаем крепкого здоровья!
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама