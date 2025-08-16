Елена Ивановна родилась в 1935 году в Смоленской области и в шесть лет оказалась в центре войны: ее семья укрывала у себя раненого советского летчика, а позже стала частью партизанского движения.

В 1942 году, после гибели отца и сестры, ее вместе с матерью и другими сестрами депортировали в Белоруссию, где она пережила концлагерь. От недоедания и тифа там погибла ее мать.

После войны Елена Ивановна окончила школу, переехала в Москву, выучилась на медсестру и трудилась в медицинских учреждениях, а затем — на заводе «Микрон», где получила звание «Ветеран труда». Ее жизнь — пример стойкости, труда и преданности делу.

Поздравляем Елену Ивановну с юбилеем и желаем крепкого здоровья!