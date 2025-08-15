Микроавтобусы №1300К от Алабушево до метро «Пятницкое шоссе» запускают в понедельник. Маршрут дублирует 164К (те же остановки), но 164-й с 1 сентября упраздняют. Стоимость проезда будет та же или на 3-5 рублей выше. Социальные карты москвича на маршруте не действуют.

Оплачивать проезд можно картами «Тройка», «Стрелка», банковской картой, льготный проезд доступен по социальной карте Московской области. Оплата — через терминал. Карта москвича не действует, потому что начальная остановка — на территории Подмосковья, маршрут считается смежным межрегиональным.

На 1300-м маршруте будут работать 8 микроавтобусов — таких же, как ездят из Голубого в «Зеленопарк». Первый рейс из Алабушево планируется в 5:50, последний от метро — в 22:00. Интервал движения автобусов — 10-15 минут, рассказали «Зеленоград» в компании «Гудвиль», которая обслуживает и 164-й, и новый 1300-й. Пока два этих маршрута будут курсировать параллельно, чтобы люди привыкли к новому автобусу, но с сентября 164-й перестанет работать.

В Зеленограде автобус 1300К будет делать 11 остановок: 14 микрорайон — Выставочный зал — Корпус 1407 — Дворец единоборств — Школа искусств — Дежурная аптека — Новокрюковская улица — МЦД Зеленоград-Крюково (возле ТЦ «Зеленоградский») — Заводская улица — Микрорайон «Зеленый бор» — Кутузовская слобода.

Смысл рокировки маршрутов не совсем понятен. В «Гудвиле» говорят, что 164-й «не социальный» маршрут, там не льгот. 1300-й, несмотря на льготу для подмосковных жителей, тоже является коммерческим маршрутом.