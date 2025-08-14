Таблички с этой информацией уже висят на столбах, но с небольшой наклейкой «Вводится с 15.08.2025». Некоторые водители её не замечают и уже пытаются оплатить парковку.

«Я даже и не увидел, что с 15 августа. Полез в приложение, а там пока недоступно», — рассказал Александр.

«Внимательно, вроде, все прочитал на столбе, сделал фото, но на дату внимания не обратил. У меня многодетная семья, должно быть бесплатно, а в приложении почему-то я не внесен в реестр. Поеду разбираться, пока есть время до завтра», — рассказал Виталий.

Другие автомобилисты вовсе не замечают знаков и не осведомлены о новых платных парковках. Особенно расстроила это новость тех, кто привык парковаться на площади Юности, рядом с «Перекрестком». Сейчас здесь заняты практически все места.

«Жена работает рядом, и мы каждый день здесь паркуемся. Не думали, что площадь Юности войдёт в список. И во дворах не поставить машину на стоянку, ведь там шлагбаумы. Придётся искать новые места», — рассказал Сергей.

Многие водители, узнав о введение новых платных парковок, оставлять автомобиль на привычных местах больше не планируют. Однако есть и те, кто считает идею введения новых адресов хорошим решением проблемы со свободными местами.

«Бесплатные места, разумеется, почти всегда заняты. Считаю, что если ненадолго нужно остановиться, то вполне можно заплатить за свой комфорт. Зато не придётся искать, где оставить автомобиль. Поэтому в некоторых местах платные парковки — это спасение», — считает Наталья.