Три новых здания «Специализированной территории малого предпринимательства» (СТМП) введены в эксплуатацию на Сосновой аллее 12.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Это трехэтажный производственно-складской корпус и два двухэтажных лабораторных здания. Они станут технопарком, помещения планируется сдать в аренду или продать компаниям сферы электроники, IT, связи и телекоммуникаций, медицинской техники и зеленых технологий — и создать до 800 новых рабочих мест.

Новые здание — половина второй очереди проекта СТМП, которая включает шесть зданий общей площадью в 22 тысячи кв.м на участке в 3,5 гектара на Восточной коммунальной зоне: три типовых производственных корпуса и три лабораторных (раньше их было четыре, а также паркинг, но позже они из второй очереди исчезли).

К строительству собирались приступить более десяти лет назад, но оно стартовало только в 2020 году — со сроком завершения в 2024-м, в который тоже не уложились.

Заявки на размещение производств или лабораторий предлагают подавать через сайт «СТМП-Зеленоград» или на сайте Московского инновационного кластера. Основной пул потенциальных резидентов уже давно сформирован — среди них производители электроники «Радиус Автоматика», «МикроЭМ», «Геатех», «Техновотум» и другие, а также Косметическое объединение «Свобода», НПО «Новодез» (разработка и производство дезинфицирующих и моющих препаратов). Не исключено, что за последние годы список изменился.

Проект СТМП «Зеленоград» — родом из «нулевых», с общей площадью в 12 гектаров и льготами по аренде и налогам. Первую очередь СТМП строили на принципах государственно-частного партнерства, под управлением Корпорации развития Зеленограда. 90% финансирования вложили компании-соинвесторы: «Альтоника», «Радиус Автоматика», «Геатех», «Оптолинк», «Химлабо» и другие, которые разместились здесь к 2011 году. Предполагалось, что строительство второй очереди профинансирует Москва, но позже для него тоже искали соинвесторов и привлекали заемные средства.

В 2021 году Технопарку «СТМП-Зеленоград» был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (со снижением региональных налогов для резидентов на 25%).

Сообщалось и о планах строительства 3-й и 4-й очередей СТМП по соседству, с большим производственным зданием и еще пятью лабораторными, большим складом, автостоянками и подземной парковкой, общественным центром — и целевым удвоением рабочих мест.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру