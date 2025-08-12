К строительству собирались приступить более десяти лет назад, но оно стартовало только в 2020 году — со сроком завершения в 2024-м, в который тоже не уложились.

Заявки на размещение производств или лабораторий предлагают подавать через сайт «СТМП-Зеленоград» или на сайте Московского инновационного кластера. Основной пул потенциальных резидентов уже давно сформирован — среди них производители электроники «Радиус Автоматика», «МикроЭМ», «Геатех», «Техновотум» и другие, а также Косметическое объединение «Свобода», НПО «Новодез» (разработка и производство дезинфицирующих и моющих препаратов). Не исключено, что за последние годы список изменился.

Проект СТМП «Зеленоград» — родом из «нулевых», с общей площадью в 12 гектаров и льготами по аренде и налогам. Первую очередь СТМП строили на принципах государственно-частного партнерства, под управлением Корпорации развития Зеленограда. 90% финансирования вложили компании-соинвесторы: «Альтоника», «Радиус Автоматика», «Геатех», «Оптолинк», «Химлабо» и другие, которые разместились здесь к 2011 году. Предполагалось, что строительство второй очереди профинансирует Москва, но позже для него тоже искали соинвесторов и привлекали заемные средства.

В 2021 году Технопарку «СТМП-Зеленоград» был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта (со снижением региональных налогов для резидентов на 25%).

Сообщалось и о планах строительства 3-й и 4-й очередей СТМП по соседству, с большим производственным зданием и еще пятью лабораторными, большим складом, автостоянками и подземной парковкой, общественным центром — и целевым удвоением рабочих мест.