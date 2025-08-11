Он родился 11 августа 1950 года в Красногорском районе Московской области — в Рабочем поселке рядом с Центральным ипподромом, где трудились родители — оба фронтовики. Отец воевал под Кенигсбергом, был тяжело ранен. Мама с боями дошла до Берлина и расписалась на рейхстаге. Семья жила в бараке на берегу Москвы-реки, и маленький Саша с детства проявил большой интерес к необычным старинным вещицам, которые играя, находил на берегу реки. В школьные годы интерес мальчика поддержал учитель истории, организовавший археологический кружок и музей. Там были выставлены найденные ребятами серебряные монеты, кольца, церковные сосуды и даже обнаруженная в Митино златоустовская сабля вековой давности.

В наши края — в поселок строителей на будущей территории Зеленограда семья Неклюдовых переехала в 1964-м. А в 1970-м двадцатилетний Саша стал зеленоградцем. К тому времени он успел окончить школу и техникум советской торговли, поработать в магазине и отслужить в погранвойсках на советско-китайской границе, в батальоне засекреченной аппаратуры связи. После армии он окончил исторический факультет Московского областного пединститута имени Крупской, работал в отделе археологии Музея истории и реконструкции Москвы, и увлеченно занимался археологическими поисками.

Официальными раскопками Александр Неклюдов занимался с 1984 по 2013 год, с 1992 года — в качестве археолога Зеленоградского историко-краеведческого музея. Он обнаружил не менее 30 тысяч разных древних предметов, и фактически создал зеленоградскую археологию. Село Льялово, лежащее в четырех километрах к северу от Зеленограда, входит теперь во все исторические энциклопедии мира. Понятие «льяловской культуры» — одной из древнейших в центре европейской части России, существует уже сто лет — археологи наткнулись на нее в начале 20-х годов 20 века. Но открыл многочисленные стоянки в Льялово и подробно описал их — Александр Неклюдов. Благодаря его трудам мы теперь знаем, что в этом месте люди жили не только в период неолита (4-2 тысячи лет до н. э.), но и гораздо раньше — в мезолите (9-6 тысяч лет до н. э.).